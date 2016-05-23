Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Василий Березуцкий: «К игре «Что? Где? Когда?» готовились целый день»

    Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий поделился впечатлениями от участия в интеллектуальной телеигре «Что? Где? Когда?». Отметим, что команда, составленная из футболистов национальной команды, одержала над телезрителями победу со счетом 6:4.

    «Леша хорошо сыграл. Могу выделить Леонида Викторовича. Борис Левин нас готовил. В начале игры переживали, но потом успокоились, и игра пошла лучше. Мы знали, чего ожидать, ведь на сборах играем в «Что? Где? Когда?». Мы и сегодня целый день готовились. Ответили на большое количество вопросов», – сказал Березуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2016 01:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 23 мая 2016, 06:27

      Читали вопросы, учили ответы.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11