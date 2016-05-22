Игроки сборной России во главе со Слуцким победили в игре «Что? Где? Когда?»

Футболисты сборной России во главе с наставником Леонидом Слуцким приняли участие в интеллектуальной телеигре «Что? Где? Когда?».

Команда знатоков, состоящая из голкипера Игоря Акинфеева, защитников Алексея и Василия Березуцкого, полузащитника Олега Иванова, нападающего Артема Дзюбы и капитана Леонида Слуцкого, со счетом 6:4 обыграла телезрителей. Лучшим игроком был признан Алексей Березуцкий.

Напомним, сборная России начнет подготовку к предстоящему чемпионату Европы во Франции 24 мая.