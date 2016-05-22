Мамаев: «Между Россией и Украиной не должно быть войны. Перед Евро не вижу никакой подоплеки»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев в преддверии старта Евро-2016 поделился мнением о возможном матче между россиянами и командой Украины.

«Политическая шумиха по поводу встречи в плей-офф со сборной Украины? Мы-то здесь при чем? Я не считаю, что между нашими народами должна быть какая-то ненависть или война, упаси господи. Как можно быть против страны, которая была для нас братской? Я не вижу никакой подоплеки, если мы встретимся на Евро. Я вообще не понимаю россиян, которые имеют что-то против украинцев, и наоборот», – сказал Мамаев.