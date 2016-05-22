«Ростов» улучшит стадион в связи с выходом в Лигу чемпионов

Стадион «Олимп-2», являющийся домашней ареной для «Ростова», будет улучшен к следующему сезону в связи с выходом команды в Лигу чемпионов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Сейчас мы изучаем состояние стадиона с учетом требований. Мы понимаем, что нам предстоит дополнительно что-то сделать. А эти конкретные вещи – это дело ближайшего будущего. Есть некоторые технические решения по обеспечению безопасности, информационной работы. Вот эта часть требует некоторой корректировки», – сказал Голубев.