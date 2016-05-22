Губернатор Ростовской области: «Бердыев хочет остаться в «Ростове»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о деталях переговоров с главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыевым о продлении контракта.

«Мы должны до конца урегулировать отношения и обеспечить стабильное финансирование клуба. Мы хотим это сделать в ближайшее время.

Мы поговорили с ним, и он хочет остаться. А конкретное решение будет в ближайшие дни с учетом наших совместных договоренностей и решения задач спонсорами и, понятно, правительством Ростовской области. При этих условиях мы будем с Бердыевым работать, у нас есть понимание, что Курбан Бекиевич хотел бы тренировать наш клуб. При этом все в «Ростове» хотят, чтобы он остался, поэтому мы должны найти решение именно в интересах нашего клуба», – сообщил Голубев.