«Спартак» готов платить Бердыеву 2 миллиона евро в год

Московский «Спартак» обратился с конкретным предложением к главному тренеру «Ростова» Курбану Бердыву возглавить клуб. Как сообщает источник, красно-белые готовы предложить 63-летнему специалисту контракт на 2 миллиона евро в год.

Отмечается, что сам Бердыев склоняется к тому, чтобы остаться в «Ростове», однако при условии выполнения руководством желто-синих ряда его требований. Окончательное решение будет приниматься на следующей неделе.

Также напомним, что 31 мая состоится совет директоров «Спартака», на котором наставник москвичей Дмитрий Аленичев должен будет отчитаться за прошедший сезон.