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Ван Гаал: «Все кончено»

22 мая 2016, 16:19
10

Финальный матч Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время взял верх над «Кристал Пэлас» (2:1) мог быть последним матчем Луи ван Гаала у руля «красных дьяволов». Как сообщает источник, после финала в отеле, в котором расположился «МЮ», у голландца состоялся разговор с владельцами команды.

Сегодня перед отправлением команды из Лондона, где проходил финал Кубка, в Манчестер, ван Гаал вышел из отеля чуть раньше для небольшой автограф-сессии и фото с болельщиками. После того, как один из журналистов из толпы пожелал голландскому специалисту удачи, тот ответил: «Нет, нет, нет. Все кончено».

Сам клуб пока не выступал с официальным заявлением и никак не комментировал данную информацию.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас ван Гаал Луи
Комментарии (10)
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Kulimen
1463923700
Лучше бы сказал,"Ну теперь я кончил")
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liver2015
1463923730
Если Зидан не выйграет финал ЛЧ то Вангал пойдет в Реал скорее всего
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Kulim
1463925710
Да неужели, не прошло и двух лет!...
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1bear
1463929526
отдохни уже - МЮ не твоя команда
Ответить
koli4ka
1463931187
Шеф, все пропало, всё кончено!!! Аплодирую стоя и чепчик высоко бросаю!!!
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Вомбат
1463934113
Он имел в виду: Все кончено с МЮ. Туда придет тот, кто добьет команду.
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НиКоКрым
1463935233
Да, после Фергюсона, хренова-то выглядит МЮ, всё никак не найдёт своего тренера
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АлёшкА91
1464088025
надо было дать поработать
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