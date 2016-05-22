Ван Гаал: «Все кончено»

Финальный матч Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время взял верх над «Кристал Пэлас» (2:1) мог быть последним матчем Луи ван Гаала у руля «красных дьяволов». Как сообщает источник, после финала в отеле, в котором расположился «МЮ», у голландца состоялся разговор с владельцами команды.

Сегодня перед отправлением команды из Лондона, где проходил финал Кубка, в Манчестер, ван Гаал вышел из отеля чуть раньше для небольшой автограф-сессии и фото с болельщиками. После того, как один из журналистов из толпы пожелал голландскому специалисту удачи, тот ответил: «Нет, нет, нет. Все кончено».

Сам клуб пока не выступал с официальным заявлением и никак не комментировал данную информацию.