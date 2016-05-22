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    Газизов: «У Томарова очень хорошие шансы остаться главным тренером «Уфы»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что исполняющий обязанности главного тренера Сергей Томаров является одним из главных претендентов на получение поста наставника команды.

    «Кто будет новым тренером? Пока что-то рано говорить – в ближайшее время мы соберемся и все обсудим. Но у Сергея Томарова все сложилось удачно, он хороший специалист. Надо признать, что ему хорошо помогал Вильям Артур де Оливейра (бразилец, ранее выступавший за команду и затем ставший тренером «Уфы»), и у них получился неплохой тандем. Можно сказать, что у него очень большие шансы остаться главным тренером команды. Я надеюсь, что в течение двух недель мы окончательно определимся по кандидатуре главного тренера», – сказал Газизов.

    Источник: Р-Спорт

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    22.05.2016 15:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +988

      опус 2 22 мая 2016, 17:30

      Один супер успешный матч Томарова - обнадёживает ! Но у него нет кредита доверия,как к стабильному тренеру.При первой серии неудач,встанет вопрос о новом тренере . Желаю всего наилучшего Томарову ,но ему ещё нужно поработать с опытным тренером -дядькой

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