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    Бабаев: «Сейчас проводим Слуцкого в сборную, пожелаем удачи, а после Евро с нетерпением ждем его домой в ЦСКА»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев попробовал прояснить ситуацию с будущим главного тренера армейцев и сборной России Леонида Слуцкого.

    — Мы сейчас проводим Леонида Викторовича в сборную, пожелаем удачи во Франции, а по завершении чемпионата Европы с нетерпением ждем его домой для того, чтобы готовить команду к следующему сезону. Больше мне добавить нечего.

    — С Российским футбольным союзом велись консультации по этому поводу?

    — По поводу того, что будет после Евро? Нет, ничего не было.

    — Иными словами, РФС инициативы в данном вопросе не проявляет?

    — На данный момент ничего нет.

    — Вы допускаете в клубе ситуацию, при которой Леонид Викторович и после чемпионата Европы продолжит совмещать должности в двух командах?

    — Теоретически – допускаю. Но, повторюсь, прежде всего РФС должен как-то обозначить свою позицию и желание. А дальше уже клуб совместно с Леонидом Викторовичем, в зависимости и от его мнения тоже, примет то или иное решение.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2016 15:48
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