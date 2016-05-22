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  • Бердыев: «Если долги в «Ростове» будут погашены и нам гарантируют усиление состава, вероятнее всего, подпишу новый контракт»

Бердыев: «Если долги в «Ростове» будут погашены и нам гарантируют усиление состава, вероятнее всего, подпишу новый контракт»

22 мая 2016, 15:00
22

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев рассказал о том, как проходят переговоры с клубом о подписании нового контракта.

«Я получил обещания погашения долгов перед клубом от властей региона. Речь идет о погашении долгов не только перед футболистами, но и перед сотрудниками клуба. До четверга включительно тренерский штаб ждет выплаты долга, после чего принимает решение о продлении истекающих контрактов.

То же самое касается и ряда футболистов. В том случае, если долги будут погашены, а клубу гарантируют усиление состава, велика вероятность того, что подпишу новый контракт с клубом.

Я ребятам сегодня сказал, что окончательное решение будет в пятницу. Для этого требуется решение организационных вопросов, которые нужны для развития клуба. Тут практически все зависит от руководства», – отметил Бердыев.

Напомним, контракт специалиста с ростовчанами истекает 30 июня 2016 года. Ряд СМИ сообщает об интересе к Бердыеву со стороны московского «Спартака».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (22)
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Тони Монтана
1463919619
лучше с ростовом в лч, чем со спартаком в ле позориться
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frickmaster
1463919619
чемпионами уже не стать
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Etiainen
1463920474
ну, всё правильно сказал. тем более к ЛЧ надо усилиться
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VGreen
1463920649
какой смысл к ЛЧ усиливаться, если они вылетят в отборочном раунде от какого-нибудь Манчестер Сити? ЛЧ эт всё таки не РФПЛ, там уже таких чудес от Ростова ждать не приходится...
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meiram
1463920713
Молодец Курбан Бекиевич! Он заботится обо всех и является эталоном лидера для всех тренеров и менеджеров, в том числе руководителей клуба!
Ответить
LokoBars
1463923259
будет здорово если останется
Ответить
андрей андреев
1463924312
Бекиевич останьсяяяя
Ответить
АИН-27
1463925321
Бердыев молодец! Показал свой уровень и поставил условия! Есть шанс создания хорошего клуба.
Ответить
Taps
1463930551
Бабла Бердыеву не дадут. Уйдёт тренировать Локомотив.
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Обер-КанцлерЪ
1463930968
А если нет - то получим обезглавленную команду в ЛЧ без опыта, которая вполне может вылететь сразу же.
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