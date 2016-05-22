Бердыев: «Если долги в «Ростове» будут погашены и нам гарантируют усиление состава, вероятнее всего, подпишу новый контракт»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев рассказал о том, как проходят переговоры с клубом о подписании нового контракта.

«Я получил обещания погашения долгов перед клубом от властей региона. Речь идет о погашении долгов не только перед футболистами, но и перед сотрудниками клуба. До четверга включительно тренерский штаб ждет выплаты долга, после чего принимает решение о продлении истекающих контрактов.

То же самое касается и ряда футболистов. В том случае, если долги будут погашены, а клубу гарантируют усиление состава, велика вероятность того, что подпишу новый контракт с клубом.

Я ребятам сегодня сказал, что окончательное решение будет в пятницу. Для этого требуется решение организационных вопросов, которые нужны для развития клуба. Тут практически все зависит от руководства», – отметил Бердыев.

Напомним, контракт специалиста с ростовчанами истекает 30 июня 2016 года. Ряд СМИ сообщает об интересе к Бердыеву со стороны московского «Спартака».