Онопко: «Очевидно, что ЦСКА заслужил чемпионство»

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко поделился своими мыслями о победе в чемпионате России после выигрыша в матче с «Рубином» (1:0) в матче 30 тура Премьер-лиги.

«Результат, конечно, заслуженный. Было очевидно, что мы заслужили это чемпионство. Ребята сделали очень большой объем работы.

Эта победа – что-то невероятное. Мы контролировали ход игры и знали сильные и слабые стороны «Рубина». Готовились к этой игре, и я считаю, что победа заслужена. Эта игра – результат всего года.

Нам было неинтересно, как играет «Ростов». Надо было брать свои очки в последних играх. Мы это и сделали. Только нам надо было выиграть, а о «Ростове» мы не думали. Было очень большое напряжение, так как мы понимали важность матча. Был виден настрой игроков», – рассказал Онопко.