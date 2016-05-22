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  • Агент: «Оздоев пропустит Евро, зато поедет футболист, который не играет, другой на замены выходит, а третий вылетел в ФНЛ»

Агент: «Оздоев пропустит Евро, зато поедет футболист, который не играет, другой на замены выходит, а третий вылетел в ФНЛ»

22 мая 2016, 12:41
21

Агент полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев выразил мнение, что его клиент должен был попасть в окончательную заявку сборной России на Евро-2016.

«Не понимаю, по какой причине Магомед не попал в состав сборной на Евро. Сегодня он на глазах у тренеров национальной команды выдал фантастический матч и, несмотря на не совсем удачное выступление «Рубина», был стабилен весь сезон. А в итоге, один из сильнейших и, наверное, самый перспективный опорный полузащитник России на чемпионат Европы не поедет. Но зато поедет футболист, который вообще не играет, другой на замены выходит, а третий вылетел в ФНЛ. Магомед постоянно вызывался при Фабио Капелло, а Слуцкий даже не дал ему шанса в товарищеских матчах. А самое обидное, что большинство наших молодых игроков даже не почувствуют вкус крупных международных турниров в преддверии домашнего чемпионата мира», – отметил Гаргаев.

Источник: Известия
Чемпионат Европы Рубин Россия Оздоев Магомед
Комментарии (21)
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алекс88
1463910388
А почему этого агента не удивило что ни одного игрока Ростова в списке нет...хотя чемпионат они явно в отличии от рубина не провалили
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трениришко
1463910534
потому что тренирует сборную сыкло
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Asbjorn
1463911169
Всем и так ясно чего от сборной ждать,чего удивляться то
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Garrincha58
1463912811
да насрать на эту сборную и на этого тренеришку квнщика
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Beim
1463912813
Наша сборная не для граждан России, а для заработка тех кто ею управляет
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МасСуд
1463912935
Случкого видимо в своё время на кавказе нагнули так, что до сих пор качается как на х.ю, вот и не взял черного)))
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KorolShut
1463917043
А кто это???
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meiram
1463920970
Чем Широкова брать, не лучше ли Оздоева на перспективу брать-несправедливый выбор Слуцкого!
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meiram
1463921233
Из Ростова нету достойного футболиста-Слуцкий со своего ЦСКА всех надо было взять?! Неправ и это в играх Евро покажет ему! Хотя бы голосованием болельщиков поинтересовался?!
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талхк
1463941510
потому что он обезьяна,а не русский.
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