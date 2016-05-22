Агент: «Оздоев пропустит Евро, зато поедет футболист, который не играет, другой на замены выходит, а третий вылетел в ФНЛ»

Агент полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев выразил мнение, что его клиент должен был попасть в окончательную заявку сборной России на Евро-2016.

«Не понимаю, по какой причине Магомед не попал в состав сборной на Евро. Сегодня он на глазах у тренеров национальной команды выдал фантастический матч и, несмотря на не совсем удачное выступление «Рубина», был стабилен весь сезон. А в итоге, один из сильнейших и, наверное, самый перспективный опорный полузащитник России на чемпионат Европы не поедет. Но зато поедет футболист, который вообще не играет, другой на замены выходит, а третий вылетел в ФНЛ. Магомед постоянно вызывался при Фабио Капелло, а Слуцкий даже не дал ему шанса в товарищеских матчах. А самое обидное, что большинство наших молодых игроков даже не почувствуют вкус крупных международных турниров в преддверии домашнего чемпионата мира», – отметил Гаргаев.