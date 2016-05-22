Джанаев: «Небольшой осадок от сезона в исполнении «Ростова», конечно, есть»

Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев остался недоволен тем, что команда так и не смогла завоевать первое место в чемпионате России.

«Сезон получился безумно тяжелым, напряженным. До последнего тура судьба чемпионства была подвешена. Не все зависело от нас, все было в руках ЦСКА, поэтому осадок небольшой, конечно, есть. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Конечно, мы понимали, что можем стать первыми. Но мы все равно сделали большое дело для нашего города, наших болельщиков. Я горд, что у нас есть прекрасный коллектив, с которым многие теперь будут считаться», — заявил Джанаев.