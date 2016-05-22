«Сассулоло» впервые вышел в ЛЕ, «Милан» снова остался без еврокубков

Победа «Ювентуса» в Кубке Италии вывела «Сассуоло» в квалификацию Лиги Европы сезона 2016/17, где команда стартует с 3-го раунда. Для нероверди это первый выход в еврокубки за 96-летнюю историю клуба.

С группового этапа Лиги Европы борьбу за трофей начнут «Интер» и «Фиорентина». В квалификации Лиги чемпионов выступит «Рома», а «Ювентус» и «Наполи» стартуют сразу в основном раунде турнира.

Отметим, «Милан», который сегодня проиграл «Ювентусу» (0:1), остался без еврокубков во второй раз подряд.