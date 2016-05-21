Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ринат Билялетдинов: «ЦСКА – чемпион, потому что «Зенит» в нужный момент не был готов к борьбе»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что ЦСКА стал чемпионом России в нынешнем сезоне благодаря нестабильной игре «Зенита».

    «ЦСКА стал чемпионом, потому что «Зенит» оказался в нужный момент не готов к борьбе. Я предполагал, что после вылета из ЛЧ «Зенит» – главный претендент на чемпионство, и, разозлившись, он своего не упустит. Но получилось так, что во время ключевого матча в Ростове «Зенит» в эмоциональном и физическом плане выступил не на должном уровне и поэтому уступил.

    А по осени сказались незапланированные потери очков, питерцы играли на три фронта. Возможно, не хватило кадрового ресурса, свежести. А может, просто недооценили соперников. Домашние очковые потери оказались «золотыми», – сказал Билялетдинов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2016 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 21 мая 2016, 21:36

      ЦСКА стал чемпионом из-за своей стабильности, и если бы состав был помоложе, думаю не было осечек во многих матчах. Ростов стал 2м только благодаря Бердыеву,который нашел золотую середину из тех игроков,кто был,ну и конечно его единственная тактика в 5 защ. А зеньке пора перестать вкладывать огромные бабки в игроков и посмотреть на армейцев с их селекцией.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +127

      талхк > карасевщина 22 мая 2016, 04:33

      боже, ну хотя бы один пруф покажи. если нету,ху ли языком сидеть чесать?

      2 года попадалась группа с ман.сити. и баварией. кто бл@ть из русских команд выйдет из такой группы? НИКТО. этот сезон в лч сами провалили,могли со 2го выходить. почему забываются выходы в 1/4 где интер в обоих матчах забил лишь после 80й минуты? 1/8 с реалом,несмотря на разгром в мадриде,играли достойно,учитывая что 2я игра после перерыва.

      Обоссать могут все,похвалить единицы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > карасевщина 22 мая 2016, 11:57

      В зените селекция судей повыше чем у кого либо, столько выдумать пенальти не могу припомнить ни у кого за сезон, особенно матч зенит уфа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 21 мая 2016, 21:35

      Зенит просрал чемпионат осенью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      stas-kst 21 мая 2016, 21:12

      "не хватило кадрового ресурса"..... ресурс то у них поболее чем у Ростова )))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11