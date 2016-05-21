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    Кузьмин: «Евро-2016 – мечта, но ехать туда на одной ноге нет смысла»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился мнением о своем непопадании в окончательный состав сборной России на Евро-2016. Отметим, что предстоящий чемпионат Европы футболист пропустит из-за травмы.

    – К сожалению, я так и не оправился от травмы.

    – Но вы же играли сегодня против ЦСКА.

    – Как раз хотел проверить – получится, не получится. Боли остались. Придется, скорее всего, оперироваться.

    – Вы сами сегодня сообщили о проблеме Леониду Слуцкому?

    – Да, после игры сказал… Зачем скрывать?

    – Серьезный поступок.

    – Ну а что? Ехать на чемпионат Европы на одной ноге нет смысла. Нужно отказаться.

    – Чемпионат Европы – это же ваша мечта?

    – Конечно, конечно. Но что поделать? Не судьба...

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2016 21:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 22 мая 2016, 21:59

      Вся Россия туда едет на одной ноге

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      gambler35 22 мая 2016, 21:59

      жаль,достойный игрок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 мая 2016, 00:14

      Уважаю.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 21 мая 2016, 22:12

      ЖАЛЬ ОЛЕГ, ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС(

      2
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