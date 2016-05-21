Бердыев: «Всевышний отблагодарил моих ребят»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своими впечатлениями от матча против «Терека» (2:0).

– Нет смысла говорить по поводу этой игры. Поздравляю всех с этим успехом! Мы долго ждали этих медалей. Мои ребята бились в каждом матче, и Всевышний их отблагодарил.

– «Ростов» попал в Лигу чемпионов…

– Очень много разговоров об этом. Давайте лучше говорить о наших медалях. Это история! Это самое главное! Не надо нагнетать ажиотаж вокруг еврокубков. Они просто бонус.

– Вы правда ведете переговоры со «Спартаком»?

– Я не комментирую эти слухи. Я еще не разговаривал с руководством «Ростова» по поводу будущего.

– Когда встреча с руководством «Ростова»?

– Не знаю. Это вопрос к руководству.

– Вы следили за матчем «Рубин» — ЦСКА?

– При счете 2:0 спросил, какой счет в Казани. Уверен, что «Рубин» сделал все, чтобы сыграть достойно. Спасибо этой команде за то, что они бились, — сказал наш тренер.