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Бердыев: «Всевышний отблагодарил моих ребят»

21 мая 2016, 20:31
8

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своими впечатлениями от матча против «Терека» (2:0).

– Нет смысла говорить по поводу этой игры. Поздравляю всех с этим успехом! Мы долго ждали этих медалей. Мои ребята бились в каждом матче, и Всевышний их отблагодарил.

– «Ростов» попал в Лигу чемпионов…

– Очень много разговоров об этом. Давайте лучше говорить о наших медалях. Это история! Это самое главное! Не надо нагнетать ажиотаж вокруг еврокубков. Они просто бонус.

– Вы правда ведете переговоры со «Спартаком»?

– Я не комментирую эти слухи. Я еще не разговаривал с руководством «Ростова» по поводу будущего.

– Когда встреча с руководством «Ростова»?

– Не знаю. Это вопрос к руководству.

– Вы следили за матчем «Рубин» — ЦСКА?

– При счете 2:0 спросил, какой счет в Казани. Уверен, что «Рубин» сделал все, чтобы сыграть достойно. Спасибо этой команде за то, что они бились, — сказал наш тренер.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (8)
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андрей андреев
1463852892
Бекиевич оставайся и всевышний тебя отблагодарит
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OOOVVV.
1463853796
А как на счёт перехода в Спартак? Лучше оставайтесь в Ростове КББ!
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MURAD F. A.
1463859969
тренер с большой буквы. молодеццццццццц
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