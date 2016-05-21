«Динамо» заплатило агенту Роналду и Моуринью 300 тысяч евро

Хоть ссы в глаза - всё божья роса, бабло моют просто внаглую! Вот что значит надежная крыша у Динамо!
Московское «Динамо» в середине апреля подписало контракт с агентом Жорже Мендешем, который будет консультировать клуб в трансферных вопросах и организовывать сборы команды.
Услуги агента обошлись столичной команде в 300 тысяч евро. Об этом сообщил консультант Алексей Зинин.
«Динамо» заплатило Мендешу за консалтинг 300 тысяч евро. Для клуба ФНЛ услуги агента Роналду и Моуриньо просто необходимы», – написал Зинин в своем Twitter.