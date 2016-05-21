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    «Динамо» заплатило агенту Роналду и Моуринью 300 тысяч евро

    Московское «Динамо» в середине апреля подписало контракт с агентом Жорже Мендешем, который будет консультировать клуб в трансферных вопросах и организовывать сборы команды.

    Услуги агента обошлись столичной команде в 300 тысяч евро. Об этом сообщил консультант Алексей Зинин.

    «Динамо» заплатило Мендешу за консалтинг 300 тысяч евро. Для клуба ФНЛ услуги агента Роналду и Моуриньо просто необходимы», – написал Зинин в своем Twitter.

    Источник: Twitter

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    21.05.2016 19:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 мая 2016, 20:41

      Хоть ссы в глаза - всё божья роса, бабло моют просто внаглую! Вот что значит надежная крыша у Динамо!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 мая 2016, 19:19

      А для клубов ПФЛ тогда какие консультанты нужны, сами Роналду и Моуринью?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 мая 2016, 19:11

      Во капусту моют,и пофигу что вылетели,бабло важнее

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +224

      Ele13 21 мая 2016, 19:08

      Команду распродали, Мендеша подписали? Будут феерить в ФНЛ золотой молодёжью?))

      4
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