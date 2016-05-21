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    Кокорин: «Надеюсь, «Динамо» очень быстро вернется в российскую футбольную элиту»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, забивший один из мячей в поединке 30-го тура РФПЛ против «Динамо» (3:0), выразил надежду, что уже через год бело-голубые смогут вернуться в элиту российского футбола. Напомним, поражение в этом матче лишило динамовцев шансов на сохранение прописки в РФПЛ.

    – Если бы вам тренер или руководство «Зенита» предложило не играть в этом матче, согласились бы?

    – Возможно. Но я профессионал и должен делать свою работу.

    – Болельщики «Динамо» с трибун кричали много гадостей в ваш адрес. Не хотите им что-то сказать?

    – Нет, не хочу. А клубу хочу пожелать через год вернуться в премьер-лигу. Так просто не может быть. Я буду обязательно следить за результатами команды в ФНЛ, надеюсь команда вернется очень быстро.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.05.2016 17:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 21 мая 2016, 18:40

      сначала предал а потом ещё что то говорит

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > NEYMAR DYNAMO MOSKOW 21 мая 2016, 18:43

      ничего личного,только бизне$....

      0
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 21 мая 2016, 18:40

      не ну нормальный человек этот кокорин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 мая 2016, 18:32

      Забудьте про Динамо в высшем дивизионе.
      В советские времена решалось просто , а сейчас все решает бобло.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 21 мая 2016, 18:25

      Если бы такие как ты, не ходили по полю пешком целый сезон , и не строили из себя -бездарностей --великих игроков ! --всё было бы иначе , так что лучше поменьше языком чеши

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 21 мая 2016, 18:23

      Вернутся наверняка но не факт что через год. Габулов, Ионов, Козлов и Денисов в ФНЛ вряд ли будут играть. Придется брать правильного тренера и строить новую команду.

      3
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      Рейтинг: +577

      yurdin 21 мая 2016, 18:22

      Профессионал))(

      1
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