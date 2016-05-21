Спортивный директор «Барселоны»: «За Гамейро слежу уже несколько лет»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес признался, что наблюдает за выступлениями форварда «Севильи» Кевина Гамейро в течении нескольких лет.

«Я слежу за его выступлениями на протяжении уже нескольких лет. Мы просматривали его еще в период моей работы в «Атлетико», но так и не приобрели. Это было не очень правильное решение», – сказал Ферандес.

По информации СМИ, сине-гранатовые могут предложить за француза 18–20 миллионов евро, а также права на полузащитника Алена Халиловича. В контракте Гамейро прописаны отступные в размере 40 миллионов евро.