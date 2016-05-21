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Сапета: «Я открыт для новых предложений»

21 мая 2016, 11:42
3

Полузащитник «Урала» Александр Сапета рассказал о том, какое будущее его ждет в клубе из Екатеринбурга.

– Зимой были слухи о вашем переходе в «Динамо». Представители клуба связывались?

– Нет, у меня действующий контракт, хотя осталось всего пару месяцев. А то, что зимой писали — я не имею права ни с кем вести переговоры, за полгода до истечения можно только с кем-то общаться, тогда у меня оставалось больше шести месяцев.

– С «Уралом» переговоры о новом контракте ведете?

– Нет, еще не разговаривали, никакой конкретики нет. Так что я открыт для новых предложений (смеется).

Источник: Eurofootball
Россия. Премьер-лига Урал Сапета Александр
Комментарии (3)
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F3lix
1463820975
Вот а потом начнутся сопли Иванова: Как-же так, игрока бесплатно увели.
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vladik12
1463826126
Ты никому не уперся, юноша.
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Karpathian
1463839320
Надеюсь, останется...
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