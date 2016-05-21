Сапета: «Я открыт для новых предложений»

Полузащитник «Урала» Александр Сапета рассказал о том, какое будущее его ждет в клубе из Екатеринбурга.

– Зимой были слухи о вашем переходе в «Динамо». Представители клуба связывались?

– Нет, у меня действующий контракт, хотя осталось всего пару месяцев. А то, что зимой писали — я не имею права ни с кем вести переговоры, за полгода до истечения можно только с кем-то общаться, тогда у меня оставалось больше шести месяцев.

– С «Уралом» переговоры о новом контракте ведете?

– Нет, еще не разговаривали, никакой конкретики нет. Так что я открыт для новых предложений (смеется).