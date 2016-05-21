Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вандерсон: «Мы каждый год улучшаем игру»

    Форвард «Краснодара» Вандерсон подвел итоги выступления краснодарцев в текущем сезоне. Напомним, что сегодня будет сыгран заключительный тур РФПЛ.

    – На вашем счету пока пять голов в Премьер-лиге-2015/16. Ставили какую-то планку перед началом сезона?

    – Нет – у нас в команде были небольшие перестановки, и я не так уж много играл. Но, считаю, что достаточно хорошо помог клубу. Самый запоминающийся гол? В ворота «Ростова», конечно.

    – Если «Краснодар» в итоге останется на четвертом месте, это станет небольшим шагом назад. Как вы это расцениваете?

    – Не думаю, что это так, тем более третий год подряд мы будем участвовать в Лиге Европы. Есть много именитых команд, которые по ряду причин не попали в те турниры, куда стремились. Например, возьмем «Зенит». Он в прошлом сезоне играл в Лиге чемпионов, а сейчас туда не пробился. Для них это шаг назад. А мы каждый год улучшаем игру. В следующем сезоне постараемся побороться за титулы, достичь определенных побед.

    – После череды весенних успехов игроки «Краснодара» начали открыто говорить о борьбе за чемпионство, но ничья с «Рубином» и поражение от ЦСКА поставили крест даже на серебре. Расстроились, что не попали в Лигу чемпионов?

    – Мы и в прошлом сезоне из-за ЦСКА туда не вышли. Не могу сказать, что ребята расстроились. Скорее они стали более сконцентрированными, чтобы в будущем добиться более серьезных результатов.

    – С чемпионатом понятно, а какой результат в Лиге Европы для вас станет серьезным?

    – Давайте мы сначала попадем в групповой этап и пройдем его, нам нужно занять первое место. Мы не знаем, какие соперники достанутся, и будем действовать по ситуации. Но вообще, в каком бы турнире ни выступал «Краснодар», у нас есть своя философия – только победа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2016 09:58
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 21 мая 2016, 16:06

      вы каждый год с АРИ играете все хреновее и хреновее)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      МЕССІ 21 мая 2016, 10:14

      бла бла бла

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11