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    «Бенфика» в седьмой раз завоевала Кубок лиги

    «Бенфика», недавно ставшая чемпионом, завоевала еще один португальский трофей – Кубок лиги. В финале «орлы» одолели «Маритиму» со счетом 6:2.

    Отметим, Кубок лиги в Португалии проводится в девятый раз. Семь розыгрышей выиграла «Бенфика», еще по одному – «Брага» и «Сетубал».

    Кубок португальской лиги

    Маритиму – Бенфика – 2:6 (1:3)

    Голы: 0:1 – Жонас, 11. 0:2 – Митроглу, 18. 0:3 – Митроглу, 38. 1:3 – Жоао Диого, 45. 1:4 – Гайтан, 77. 2:4 – Франсержиу, 84 (с пенальти). 2:5 – Жардел, 90. 2:6 – Хименес, 90 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2016 23:56
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