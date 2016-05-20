Чорлука: «Миранчук обязан быть в заявке сборной России»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о шансах на попадание в заявку сборной России на Евро-2016 своего одноклубника Алексея Миранчука.

«Он там просто обязан быть! Широков сейчас не играет, Дзагоев действует в опорной зоне. В России такого игрока нет в принципе: Миранчук хорошо читает игру и знает, как доставить мяч в нужные зоны. Но ему нужно быть стабильнее и, главное, жестче. Перед ЦСКА сказал ему, что он обязан получить желтую карточку. В таком матче важно показать, что ты мужик! Нужно выйти и сразу осадить Вернблума. Что же получилось? Первый тайм – катастрофа. Во втором желтую все же получил. В пример ставлю Михалика. Да, он не обладает многими качествами брата, но характер… Это все определяет», – заявил Чорлука.

Напомним, заявка сборной России на Евро-2016 должна быть оглашена после завершения матчей 30-го тура Премьер-лиги.