Мутко: «Кубок чемпиона России будет вручен победителю турнира в родных стенах»

Министр спорта РФ Виталий Мутко дал понять, что в эту субботу Кубок чемпиона России не будет вручен команде-победительнице. Напомним, что претенденты на победу в РФПЛ проведут матчи заключительного тура на выезде. ЦСКА сыграет в Казани с «Рубином», а «Ростов» в Грозном – с «Тереком».

«Оба претендента играют на выезде. Кубок будет вручен в родных стенах. Клубы сами должны решить (где и каким образом). Если захотят – на следующий день», – сказал Мутко.