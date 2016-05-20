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    Мутко: «Кубок чемпиона России будет вручен победителю турнира в родных стенах»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко дал понять, что в эту субботу Кубок чемпиона России не будет вручен команде-победительнице. Напомним, что претенденты на победу в РФПЛ проведут матчи заключительного тура на выезде. ЦСКА сыграет в Казани с «Рубином», а «Ростов» в Грозном – с «Тереком».

    «Оба претендента играют на выезде. Кубок будет вручен в родных стенах. Клубы сами должны решить (где и каким образом). Если захотят – на следующий день», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    20.05.2016 16:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 20 мая 2016, 18:16

      На Песчаной, на стадионе ЦСКА!!! Да будет так!!! Открытие стадиона с Трофея!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 мая 2016, 17:15

      Давайте дома. Праздник же

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 3a zenit 20 мая 2016, 18:13

      Чё,стукач,жаба душит?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kniazevski 20 мая 2016, 19:40


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      -1
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