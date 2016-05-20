Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панов: «Кокорин – не игрок уровня «Зенита»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов выразил недовольство трансферной политикой клуба под руководством главного тренера сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша.

    «Такие моменты коробят. Когда команду покидает такой футболист, как Кержаков – лучший игрок в истории клуба, которого убирает тренер дорабатывающий свой контракт в Питере. А наша легенда находится в «Цюрихе», непонятно зачем, когда он мог играть и приносить пользу «Зениту». Кержаков не хуже Кокорина или Жиркова, которые были взяты в команду. Грустно от такой трансферной политики, когда играют люди, которые не соответствуют уровню команды, и получают хорошие деньги. Простой пример – Малафеев. Ну не хуже он Лодыгина – это точно! Один из лучших вратарей за всю историю клуба. Даже не дали ему сыграть последний матч на «Петровском». Вот за это обидно. Можно было его выпустить на последние пять-десять минут с «Локомотивом», чтобы он ушел из «Зенита» с поднятой головой, а не запасным вратарем. Вот вам Виллаш-Боаш во всей красе! Что о нем хорошего можно сказать? И подбор футболистов, им приглашенных, достаточно грустно выглядит.

    Кокорин вообще непонятно почему оказался в «Зените». На мой взгляд, питерский клуб погорячился, приобретя этого парня – он не игрок уровня «Зенита». Вот Федор Смолов – другое дело. Забил двадцать голов – это, я понимаю, усиление», – сказал Панов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2016 16:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 20 мая 2016, 23:24

      Не согласен. Ему просто тренер не нашёл позиции правильной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Varnes 20 мая 2016, 16:28

      Скажу прямо, Александр немного погорячился.
      1. Сравнение Жиркова и Кержакова - игроки совершенно разного амплуа, один фланговый полузащитник, другой центральный нападающий, ну как их можно сравнивать???
      2. Лодыгин по праву завоевал место в составе, своим трудом и отношением к делу.
      3. Кокорин полностью соответствует уровню команды, пока он доказывает это в отдельных играх, к примеру в кубке. Самое главное, что есть желание прогрессировать и он это делает.
      P.S.
      Единственное с чем согласен: Славу можно было выпустить в концовке матча, он это заслужил, но решать это должен только тренер, т.к. ответственность за результат только на нем.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11