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    Гусев: «Трудно представить сборную России без Широкова, Жиркова и Кержакова»

    Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев прокомментировал информацию о том, что главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий решил не брать на чемпионат Европы Романа Широкова, Юрия Жиркова и Александра Кержакова.

    «Давайте дождемся объявления состава Леонидом Слуцким. Если же он решил не брать на чемпионат Европы Широкова, Жиркова и Кержакова, то в любом случае все покажет время.

    Выступит сборная во Франции успешно – скажут, что тренер сделал все правильно. В случае же неудачного результат Слуцкому припомнят все его решения. Конечно, трудно представить нашу команду без этой тройки, но вечного ничего не бывает», – отметил Гусев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2016 14:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 мая 2016, 17:47

      Чего тут трудного? Я вот легко себе это представляю

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