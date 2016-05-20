Веркаутерен: «Будем играть на победу в матче с «Анжи»

Наставник «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен рассказал о том, как его команда готовится к матчу заключительного тура РФПЛ против «Анжи».

– Подготовка идет не очень гладко. По ряду причин у нас не сможет сыграть целый ряд футболистов. Посмотрим, кого сможем восстановить к матчу, но команда будет выглядеть по-другому. Так что в плане выбора передо мной целая головоломка. Постараемся сделать выбор, который поможет нам выиграть у «Анжи».

– Соперник будет очень мотивирован…

– Да, у них такая ситуация, что все в их руках. В последних матчах они выигрывают, набирают очки. Сейчас при победе они останутся в Премьер-лиге. Ожидаем увидеть очень мотивированную команду.

Они будут бороться за свое будущее.

Напомним, что «крылышки» обезопасили себя от вылета, а вот «Анжи» находится в зоне переходных матчей, опережая зону вылета лишь на одно очко.