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    Логашов: «Это’О конфликтовал с Красножаном»

    Защитник «Локомотива» Арсений Логашов вспомнил о времени, проведенном в махачкалинском «Анжи». В частности, футболист рассказал о взаимоотношениях бывшего главного тренера махачкалинского клуба Юрия Красножана и форварда Самюэля Это’О.

    «Это’О был в порядке. С Красножаном у него отношения не заладились, потому что тот от него требовал, как от всех остальных. Мне кажется, это камерунцу и не понравилось. На этой теме и не сошлись.

    Хотя изначально мне казалось, что они чуть ли не родственники, только от разных матерей. Общались как очень близкие люди. А потом что-то произошло – и все.

    Зато Гус, кажется, ни от кого ничего сверхъестественного не требовал. Мы на тренировке в квадрат могли вместе с ним 40 минут играть. Хи-хи, ха-ха. Иногда даже предыгровые занятия так проходили», — отметил Логашов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.05.2016 09:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 мая 2016, 10:34

      а потом голландская хи-хи ха-ха кончилась....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 20 мая 2016, 09:18

      Мда, звезды есть звезды

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