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  • Стаценко: «Никакой звездности у Аршавина в «Кубани» я не заметил»

Стаценко: «Никакой звездности у Аршавина в «Кубани» я не заметил»

20 мая 2016, 08:58
1

Бывший генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко рассказал о том, как ему работалось в краснодарском клубе экс-полузащитником команды Андреем Аршавиным, который ныне играет за «Кайрат».

– Приглашение Аршавина — ошибка?

– Вот все сейчас говорят, зачем подписывали Павлюченко и Аршавина. Мол, они не помогли. Но Рома забивает во второй игре подряд, приносит «Кубани» очки. Сегодня обиды забыты, он герой. Разве не так?

– Все так. А почему у Аршавина не получилось?

– Я не считаю его приглашение ошибкой. И Андрей, и Роман создали хороший микроклимат в команде. Просто нужно понимать, что Аршавин оказался не до конца готов к чемпионату. Его бы поберечь, постепенно подвести к пику формы. А под давлением общественности бросили в бой практически сразу. И сразу травма, потом другая. Люди думали, что он на своих плечах вытащит команду. Но так не бывает!

– Виноват тренер?

– Не только. Я с себя ответственности тоже не снимаю. Надо реально смотреть на вещи. Чудес не бывает. Отсюда и травмы… А мы, получается, его загубили.

А в целом никакого негатива ни от Аршавина, ни от Павлюченконе исходило! Нормальные ребята, абсолютно адекватные. Никакой звездности я не заметил. Просто так сложилось…

– Получается, ошиблись, подписав фактически на флажке. Оба и не успели толком подготовиться.

– Конечно, Рома и Андрей не виноваты. Не прошли сборы, оказались не готовы. К ним нужно было более щадяще относиться. Поймите, я не хочу перекладывать ответственность на Хохлова и его помощников. Но факт остается фактом. Лишний вес был у Андрея. Нужно было его постепенно подводить к играм.

Что ж, что случилось – то случилось. В любом случае Андрей привнес правильные эмоции в команду. Ничего плохого в его пребывании в “Кубани” нет.

– От кого исходила инициатива расторгнуть контракт с Аршавиным?

– Обоюдное решение. У него были предложения от других клубов. Я Андрею очень благодарен. В тот момент “Кубань” сильно штормило. Ушел Каборе, поднималась волна недовольства. Если бы еще Аршавин начал раскачивать лодку… Это была бы уже катастрофа!

Спасибо ему и Павлюченко, за то, что сдержали остальных, не “бузили”, все понимали.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Аршавин Андрей
Комментарии (1)
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inzek
1463776198
его звёздность прошла! и ЭТО ЕГО ПРОБЛЕМА!
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