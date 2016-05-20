Маурисио: «Надеюсь, лучший период и многие трофеи еще впереди»

Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился мнением о своих выступлениях за петербургский клуб. Напомним, что на днях футболист продлил контракт с «Зенитом».

— Став игроком «Зенита», я просто хотел показать все, на что способен. Принести максимум пользы команде, завоевать трофеи. Конечно, не представлял, что будет через шесть месяцев. Честно говоря, даже не ожидал, что так быстро смогу вписаться в зенитовскую игру, буду проводить на поле 90 минут. Забил гол, отдал голевую передачу – и дело пошло.

Очень радовался, когда удавалось показывать хороший футбол. Для меня исключительно важна была реакция команды и болельщиков на мою игру. Счастлив, что люди ее оценили. Поддержка только заряжала дополнительной энергией.

— Кубок России – ваш первый трофей. Можете назвать этот недолгий период в «Зените» лучшим в своей карьере?

— Надеюсь, лучший период и многие трофеи еще впереди (улыбается). Сложно сказать, какое время в России было самым хорошим для меня. Я счастлив в «Зените», но ведь и в «Тереке» играл так, что заслужил приглашение от такого большого клуба. Все шесть лет в Грозном работал изо всех сил, стремился прогрессировать.

Сейчас в «Зените» главное – сохранять стабильность. Не опускаться ниже определенного уровня.