Стаценко: «Селезнев играл с самоотдачей, привнес в коллектив энергетику»

Бывший генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко рассказал о том, что произошло с краснодарским клубом в этом сезоне. В частности, он прокомментировал ситуацию, которая сложилась с украинским форвардом Евгением Селезневым.

– Вы в курсе, почему Селезнев расторг контракт с «Кубанью»?

– Я к тому времени уже не работал гендиректором. Женя – хороший нападающий. Знаю, что новое руководство хорошо к нему относилось. Очень хорошо. Может быть, эти добрые отношения привели к каким-то негативным моментам.

– А как такое возможно?

– Вот вы объясните, как футболист может с одним из руководителей клуба после тренировки куда-то ходить, играть с ним на одной площадке?

– В футбол?

– Не знаю, в «дыр-дыр» или еще во что-то то. То есть, наверное, не было какой-то дистанции. Никогда не поверю, что Селезнев нарушал режим! Это маразм. Но причин ухода Селезнева до конца не понимаю. Все было нормально, и вдруг – бац… То друзья, а тут сразу враги.

– Его же чуть ли не обвинили в сдаче матча с «Мордовией» и назвали одним из самых слабых игроков в истории «Кубани»?

– Как так можно обвинять человека? Если ты подозреваешь нападающего в сдаче матча, хотя никто ничего не сдавал, тогда тебе, наверное, не нужно заниматься футболом.

– Значит, его действительно обвинили?

– Не знаю, не присутствовал. Могу судить только по слухам. Женя играл с самоотдачей, привнес в коллектив энергетику. Как вообще можно подозревать человека в сдаче игры? Если взять матч с «Мордовией», так там полкоманды по такой логике можно обвинить. Неправильно это все! Видимо, в какой-то момент у Селезнева и руководства была нарушена дистанция.