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    24-го мая состоится встреча Федуна с болельщиками «Спартака»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил желание встретиться представителями болельщицких объединений красно-белых, сообщил руководитель «Фратрии» Александр Конев.

    Встреча запланирована на 24-е мая по завершении заседания совета директоров столичного клуба.

    Федун приобрел «Спартак» в 2003-м году и за все это время он ни разу не провел встречу с болельщиками клуба. За время его правления красно-белые не сумели завоевать ни одного трофея. Последнее достижение датировано июнем 2003-го года, когда «Спартак» стал победителем Кубка России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.05.2016 01:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 мая 2016, 11:03

      Хочет поговорить насчёт смены тренера.Хочет взять Бердыева и Ростов в полном составе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 20 мая 2016, 11:02

      Соизволил снизойти

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 20 мая 2016, 10:39

      Стрелку забил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 20 мая 2016, 09:22

      Барин соизволил с народом пообщаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 20 мая 2016, 05:29

      Неужели прощаться будет? )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Сармат Ростов 20 мая 2016, 09:22

      Как Пугачева. Надцать раз уходила и все пела.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 20 мая 2016, 04:06

      Пусть продает и титулы вернутся!

      2
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