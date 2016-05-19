Матч «Кубани» с «Уралом» покажут на большом экране на площади в Краснодаре

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка сообщил, что болельщики желто-зеленых смогут понаблюдать за матчем заключительного тура РФПЛ с «Уралом» на большом экране, который будет установлен на Театральной площади города. Напомним, поединок состоится 21-го мая. Начало – в 13:30 мск.

«Поддержка на игре против московского «Динамо» была просто невероятной. Каждый, кто был в тот день на стадионе, наверняка почувствовал особенную атмосферу единения болельщиков и команды. Поэтому руководством клуба принято решение организовать прямую трансляцию матча с «Уралом» на большом экране Театральной площади Краснодара, чтобы мы смогли снова вместе поболеть за нашу команду. Кроме того, мы приготовили некоторые сюрпризы для наших болельщиков», – сказал Крапивка.