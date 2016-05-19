«Кубань» вручила Павлюченко особую футболку в честь 100-го забитого мяча

«Кубань» поздравила форварда Романа Павлюченко с юбилейным голом в чемпионате России. Напомним, в поединке 29-го тура с «Локомотивом» игрок в сотый раз поразил ворота соперников в национальном первенстве.

В честь этого нападающему была вручена особенная футболка с номером «100» на спине. Свою сотню Павлюченко оформил за 288 матчей. Больше него в играх чемпионата России отличались только Олег Веретенников (143 гола), Александр Кержаков (138), Дмитрий Кириченко (129), Дмитрий Лоськов (120) и Сергей Семак (102).