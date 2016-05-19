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    Маурисио: «Хочу привезти в Санкт-Петербург золото РФПЛ и другие титулы»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился эмоциями от подписания нового соглашения с сине-бело-голубыми. Напомним, бразилец будет выступать за петербургский клуб до середины 2019-го года.

    «Когда я подписал первый контракт, на полгода, то понимал, что хочу продолжения, а для этого нужно работать. Так и получилось. Теперь я рад, моя семья тоже рада. Не просто потому, что подписаны документы – теперь у всех нас есть уверенность. Спасибо болельщикам, команде, тренерскому штабу! Впереди – три года, нет тех рисков, которые были, когда я подписывал соглашение на первые шесть месяцев. Я очень рад!

    Горжусь ли тем, что все получилось? Конечно! Как я уже сказал, я рисковал, переходя сюда, но верил в свою работу, а моя семья, болельщики и команда очень меня поддержали. Санкт-Петербург – очень красивый город, мне здесь очень нравится. Но времени на отдых нет – я хочу побеждать, работать и привезти сюда кубок, золото чемпионата и другие титулы», – сказал Маурисио.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.05.2016 19:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 20 мая 2016, 00:31

      Из-за них желания нет болеть за Ростов ,Маурисио молодец!!! Он хоть говорит почти свободно по русски )а легионеры Ростова ,спартака ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 19 мая 2016, 22:11

      Зенит - команда мечта для иностранных игроков которых не заметили в топ клубах. Здесь можно неплохо заработать, для своей коллекции вариант с чемпионством РФПЛ,кубок ну и еврокубки. Зенит это как для таджика Москва!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 19 мая 2016, 22:00

      Пока это замечательный трансфер
      Так держать, Жозе!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > MrVanes-Zenit 20 мая 2016, 01:18

      Поддерживаю, а то я посмотрю тут комментарии в основном как диалог старушек на лавочке возле подъезда, никого без ехидного слова не пропустят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 19 мая 2016, 20:57

      А БАРБАРИСОК НЕ ХОЧЕТ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 мая 2016, 20:19

      Все хотелки БЕРДЫЕВ ЗАСУНЕТ ВАМ В...КОНТРАКТ...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 > андрей андреев 19 мая 2016, 20:27

      Засунет в кубок РФПЛ сезона 2015/16, а потом пожарит их с салом и оливковым маслом на умеренном огне и съест.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      F3lix > rm4612 19 мая 2016, 20:51

      Точно с салом?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -8

      halk1981 19 мая 2016, 20:02

      давай-давай

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > halk1981 19 мая 2016, 20:22

      Наяривай

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > rm4612 19 мая 2016, 20:45

      Гитара семиструнная)))

      3
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