Виллаш-Боаш: «Малафеев – символ «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш уверен, что вратарь Вячеслав Малафеев является символом клуба и города, который он представляет.

«Памятник Малафееву после 17 лет в «Зените"? Было бы здорово! Слава – символ «Зенита». Он тепло встретил меня в Санкт-Петербурге, помог мне выбрать дом. Он на втором месте среди тех, кто провел за команду больше всех матчей. Мы с ним разговаривали на эту тему.

К сожалению, мы не смогли дать ему столько игрового времени, сколько заслуживает его карьера. Тем не менее он остается частью города и клуба», – сказал португалец.

Сегодня Малафеев был включен в Зал славы клуба и провел последнюю тренировку.