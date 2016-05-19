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    Баланович: «Над «Амкаром» ничего не будет довлеть»

    Полузащитник «Амкара» Сергей Баланович рассказал о настроении внутри команды перед последним матчем чемпионата против «Краснодара».

    «В прошлом году в заключительном туре мы сыграли на выезде о «Спартаком» вничью 3:3. Сейчас над нами ничего не будет довлеть, мы выйдем, и возможно, сыграем в такой же результативный футбол. Соперникам очки нужны больше, чем нам, но «Краснодар» – хорошая команда, которая играет сама и дает играть другим. Поэтому я думаю, что футбол получится интересным», – сказал Баланович.

    Матч 30-го тура «Краснодар» – «Амкар» состоится в субботу, 21 мая, в 13:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    19.05.2016 14:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 19 мая 2016, 14:36

      Таджики как обычно даже скопировать добросовестно не могут статью с других сайтов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Betonshik 19 мая 2016, 14:14

      Довлеть??

      0
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