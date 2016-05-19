Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Узнай стоимость любимого футболиста на «Бомбардире»

    «Бомбардир» продолжает развиваться, чтобы стать самым удобным сайтом о футболе.

    Теперь в профилях игроков ведущих лиг Европы вы сможете узнать актуальную трансферную стоимость. Все цифры основываются на данных самого авторитетного ресурса – Transfermarkt.de.

    Знали ли вы, что Златан Ибрагимович стоит как три Федора Смолова?

    Мы постарались исправить недочеты, которые вы нашли в нашей системе. Если вы обнаружите еще несоответствия, то смело сообщайте о них в комментариях.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2016 13:01
    Рекомендуем
    Комментарии49
    ...
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 26 мая 2016, 14:01

      Ибра не смотря на свой возраст предпочтительнее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      renepjd 25 мая 2016, 05:14

      Ибра всего 15 лямов?
      Беру

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      valike35 25 мая 2016, 00:05

      Неплохо)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 24 мая 2016, 23:06

      Что-то маловато Федя стоит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 24 мая 2016, 20:45

      На мобильной версии тоже действует это?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > BarcelonianDestroyer 25 мая 2016, 10:48

      Пока, к сожалению, нет, но в дальнейшем такая возможность появится

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Killer7578 24 мая 2016, 08:36

      ФНЛ итоговую таблицу измените наконец
      будьте оперативнее, то приходится сверяться с другими сайтами
      ПФЛ зона восток при заходе попадаешь на таблицу, хотя надо на основное, как у всех
      и у ПФЛ нет трансфертных цен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Killer7578 24 мая 2016, 10:22

      Исправили ФНЛ.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 24 мая 2016, 05:12

      Верните амплуа!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 мая 2016, 00:52

      лучше бы позицию вернули, стоимость бесполезная графа, а вот позиции иногда очень не хватает

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Masteralex 24 мая 2016, 10:45

      Вернем. Уже скоро.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > НИККО13 24 мая 2016, 21:26

      Кстати, как насчёт позиции по-буржуйски? Всякие там атакующий пз, опорный, вингер и т.д.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      EHOT228 23 мая 2016, 23:32

      Так же какие трофей завоевывал!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      EHOT228 23 мая 2016, 23:32

      Не хватает хотя бы последние клубы или с какого времени в нынешнем клубе!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11