Черчесов: «В Польше нет игроков уровня Халка, зато инфраструктура лучше, чем в России»

Так в Польше и средняя зарплата 1500евро,а у нас 300.Да и президент там меняется каждые 4 года.Да и не воруют.И т.д.
Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов сравнил уровень чемпионатов России и Польши.
– В РФПЛ есть по-настоящему сильные игроки. Разумеется, в Польше нет футболистов уровня того же Халка. Зато, скажем, бегают там даже больше, чем у нас. Я внимательно изучал статистику, отрабатывают польские команды хоть куда.
– А что касается инфраструктуры?
– Лучше, чем у нас! Хорошие поля, неплохие стадионы. И болельщик ходит на футбол. Скажем, на гостевом матче с «Лехом» было 40 000. А на домашних играх «Легии» всегда аншлаг – 30 000, – сказал Черчесов.