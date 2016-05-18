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    Черчесов: «В Польше нет игроков уровня Халка, зато инфраструктура лучше, чем в России»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов сравнил уровень чемпионатов России и Польши.

    – В РФПЛ есть по-настоящему сильные игроки. Разумеется, в Польше нет футболистов уровня того же Халка. Зато, скажем, бегают там даже больше, чем у нас. Я внимательно изучал статистику, отрабатывают польские команды хоть куда.

    – А что касается инфраструктуры?

    – Лучше, чем у нас! Хорошие поля, неплохие стадионы. И болельщик ходит на футбол. Скажем, на гостевом матче с «Лехом» было 40 000. А на домашних играх «Легии» всегда аншлаг – 30 000, – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2016 23:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 мая 2016, 11:24

      Так в Польше и средняя зарплата 1500евро,а у нас 300.Да и президент там меняется каждые 4 года.Да и не воруют.И т.д.

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