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    Слуцкий: «Вечером 21 мая будет опубликован состав сборной»

    Состав сборной России на чемпионат Европы будет объявлен вечером 21 мая. Об этом в эфире сообщил главный тренер Леонид Слуцкий.

    «Мы решили дождаться окончания чемпионата России. Надеюсь, что последний тур пройдет без травм, чтобы не пришлось вносить экстренных изменений в состав.

    21 мая мы окончательно уточним информацию о состоянии всех игроков, и вечером этого дня на официальном сайте РФС будет опубликован состав сборной, которая в июне отправится во Францию», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    18.05.2016 20:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +875

      sidul1 19 мая 2016, 18:23

      2 очка может наберут

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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 мая 2016, 01:06

      Да на 90% этот состав уже всем известен, ну может пару-тройку новеньких впишут, как написано ниже в комментариях, для бесплатной турпоезки

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      Рейтинг: +2858

      nemolod 18 мая 2016, 21:43

      Состав можно уже было хоть сегодня огласить,а травмы можно получить и в ходе подготовки к Евро!

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