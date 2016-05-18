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    Калачев: «Пробы взяли, когда мы боремся за медали, поэтому пошли разговоры»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев рассказал о том, как команда отреагировала на необходимость сдать допинг-тест после матча 28-го тура РФПЛ против «Динамо» (2:0). Напомним, результаты проб 11 игроков «Ростова» оказались отрицательными.

    «Я другого результата на самом деле и не ждал, потому что разговаривал с докторами. Да и в принципе мы никогда ничего запрещенного не принимали. Поэтому все были уверены в нашей правоте, что результат проб и доказал.

    В команде обсуждалось только то, что это было неожиданно: сразу после игры, и именно 11 человек, и в тот момент, когда мы боремся за медали, – поэтому пошли разговоры. А так, я не видел каких-то переживаний у ребят, все были спокойны: раз надо – сдали. Я сам попадал на допинг-пробы много раз, но обычная практика – это два человека, максимум три», – сказал Калачев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.05.2016 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 мая 2016, 22:28

      Тимоха мужчина. Выигрывайте в Грозном

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