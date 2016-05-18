Джеррард отметил Коноплянку в составе «Севильи»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард отметил в составе «Севильи» Евгения Коноплянку, который может доставить английской команде проблемы в предстоящем финальном матче Лиги Европы.

«Со стороны «Севильи» главная угроза исходит от Кевина Гамейро и Эвера Банеги. Также следует иметь план действий против Евгения Коноплянки. Он умеет поддерживать темп и хорош в обводке, что мы увидели, когда играли со сборной Украины на Уэмбли.

Он хорошо комбинирует у чужой штрафной и нацелен на ворота. Главное – внимательно следить за его левой ногой», – сказал Джеррард.

Финальный матч Лиги Европы «Ливерпуль» – «Севилья» состоится в среду, 18 мая, в 21:45 по московскому времени.