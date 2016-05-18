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    Данни: «Сборная Португалии справится и без меня»

    Полузащитник «Зенита» Данни подтвердил информацию, что ему предстоит пропустить около года из-за операции на колене.

    «Похоже, я пропущу целый год. Но сборная Португалии и без меня может выиграть чемпионат Европы. Уверен, что у нас для этого есть все возможности.

    Виллаш-Боаш проделал хорошую работу в «Зените», он классный специалист, который подошел бы любой команде», – приводит слова Данни RTP.

    Напомним, ранее сообщалось, что срок восстановления португальца после операции составит от 12 до 14 месяцев. Сама операция была проведена в начале мая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2016 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +171

      zarya-lk72 18 мая 2016, 16:19

      Здоровья и скорейшего выздоровления !!!

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