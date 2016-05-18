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    Зобнин: «Болельщики «Динамо» требовали от нас результата, даже немного угрожали»

    Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин рассказал о том, как прошла встреча с болельщиками бело-голубых.

    «Я мало говорил на встрече с болельщиками. Больше общались опытные ребята. Болельщики требовали результата. Даже немного угрожали, но мы все понимаем: это эмоции. Делаем все от нас зависящее. Даже не будь этого разговора, все равно выкладывались бы на сто процентов», – отметил футболист.

    Зобнин также прокомментировал информацию о том, что футболисты «Динамо» пообещали болельщикам остаться в московском клубе, если тот вылетит в ФНЛ.

    «Про обещания не покидать «Динамо» я ничего не слышал. Может, кто-то и обещал, значит, меня в этот момент рядом не было».

    Источник: «Советский спорт»

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    18.05.2016 10:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +215

      iuda 18 мая 2016, 11:43

      Если немного угрожали, то тогда вы вылетите. Немного полечитесь в пердиве

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 18 мая 2016, 11:22

      О каких ста процентах он говорит?если Динамики согласны,что наиграли на ФНЛ,то это другой разговор,а то выкладываются они,ага-конечно,уровень свой уже потеряли даже,на ровне с Мордовией играют,пусть лучше Краснодар и Спартак в ЛЕ

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 мая 2016, 11:04

      Ну вот опять журналюги на звиздели.

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