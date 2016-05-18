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    Федун: «Сегодня практически нет «договорняков»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что введение переходных матчей между РФПЛ и ФНЛ уменьшило число договорных игр.

    «Думаю, что я был прав. Сегодня практически нет «договорняков», никто никому не дарит очки. Не случись этого, сегодня мы бы имели совсем другой чемпионат, не столь интересный, не столь активный. Как видите, идея оказалась очень рациональной, очень правильной», – сказал Федун.

    По его мнению, судейские ошибки не являются признаком предвзятости арбитров.

    «Посмотрите любой чемпионат. В любом куча проблем. Даже топовые судьи ошибаются. Судейские ошибки – это часть шоу.

    Насколько я знаю, эпоха, когда судьи представляли интересы отдельных команд, канула... Такого, как у нас, помните, с «Томью» с Кулалаевым, нет. Хотя он тут отличился как боковой. Я думал, его уже нет».

    Источник: Р-Спорт

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    18.05.2016 00:49
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +44

      Днестряне 19 мая 2016, 00:44

      Вроде как апрель месяц уже закончился :-)

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman 18 мая 2016, 11:22

      Нет договорняков? Ахаха. Шутник ещё тот. Тут в премьер-лиге хватает очень "интересных" и странных матчей, а уж в ФНЛ и ПФЛ их куда больше

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 18 мая 2016, 09:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Договорняки прекратились сразу после последнего липового чемпионства свиней, так что Федун, хватит хрюкать! Хотя и он пытался с бездарным пуделем пропихнуть свиноту в чемпионство, а результат всем известен - позоры России в еврокубках и слив очков. В конце концов этот главхряк успокоился, нарисовав 5 купленных звёзд над ромбовым надгробием свиней. Но в этом году по ходу опять проплатил и Чвинота вновь будет поганить России в еврокубках. Полностью победить договорняки можно лишь расформировав этот убогий клубец, признав его преступным и вредным для людей, а всех сектантов, считающих себя говорящими свиньями, отправив на реабилитацию в дурки на пару лет. Есть ещё способ - самосожжение секты, ввиду бессмысленности и вредоносности существования, но тут всё зависит от воли Федуна и других проповедников.

      -5
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Mariner 18 мая 2016, 09:47

      Я поэт, зовуся Цветик! От меня вам балалайка. Ты хоть сам понял что тут накарябал?

      3
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > Black Giz 18 мая 2016, 09:56

      Да я прикалываюсь блин ))) Ну не люблю я Спартак, не люблю! ))) Ровно как и они мой родной Зенит )))

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Mariner 18 мая 2016, 10:15

      ))))) Ну это меняет дело))))

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Mariner 18 мая 2016, 10:16

      Ну это логично что они не любят и Вы не любите друг друга.))) Две столицы, вечное противостояние)))

      0
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 18 мая 2016, 07:48

      Как только вспыхнет новая заказуха, нужно будет Арнольдычу обратить на неё внимание)) Мне интересно, кто то без сарказма отнесся к этим словам))

      0
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 18 мая 2016, 07:44

      Интересно к чему такие заявления?

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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 мая 2016, 06:23

      значит не научился договариваться

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      Рейтинг: +142

      SERG63 18 мая 2016, 04:19

      Посмотрим по результатам последнего тура.

      1
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      Рейтинг: +151

      VITPO 18 мая 2016, 03:03

      практически нет «договорняков».Ключевое слово-практически.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 мая 2016, 01:10

      С вами нет. А вот ЦСКА вовсю договаривается.

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