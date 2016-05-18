Слуцкий пригласил Смолова в свою команду на «Что? Где? Когда?»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий пригласил нападающего «Краснодара» Федора Смолова в свою команду на «Что? Где? Когда?», назвав и других участников.

«На данный момент ты сыграешь. В команде будут братья, Дзюба, Акинфеев, я. Если ты говоришь мне «да», я подтверждаю эту шестерку.

Если ты согласишься, нужно будет прилететь в Москву 22 мая. Ну это если есть желание. Ты же у нас интеллектуал», – сказал Слуцкий.

Сообщается, что Смолов должен был ответить на это предложение в понедельник. Напомним, сборная России сыграет в «Что? Где? Когда?» 22 мая.