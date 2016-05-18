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Слуцкий пригласил Смолова в свою команду на «Что? Где? Когда?»

18 мая 2016, 00:36
5

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий пригласил нападающего «Краснодара» Федора Смолова в свою команду на «Что? Где? Когда?», назвав и других участников.

«На данный момент ты сыграешь. В команде будут братья, Дзюба, Акинфеев, я. Если ты говоришь мне «да», я подтверждаю эту шестерку.

Если ты согласишься, нужно будет прилететь в Москву 22 мая. Ну это если есть желание. Ты же у нас интеллектуал», – сказал Слуцкий.

Сообщается, что Смолов должен был ответить на это предложение в понедельник. Напомним, сборная России сыграет в «Что? Где? Когда?» 22 мая.

Источник: Известия
Россия Акинфеев Игорь Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Дзюба Артем Смолов Федор Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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арейская
1463544258
Оказывается интеллектуалы водятся только в ЦСКА, Смолова это так пригласил, ради разнообразия
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семенчик
1463547385
Болеем за телезрителей!!
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однозначно - местные адми
1463576365
н-да... собралась команда: капитан - дегенерат трусливый, ссущийся всего и без любых идей; - четверо - долбаЁбы, не могущие сами ничего сказать - им все диктуют администраторы - случайно на свою беду примкнувший к ним Смолов. ИТОГ - 6-0 в пользу телезрителей. только специально подобранные ведущим вопросы в стиле: - закончить стих: "шла Саша по шоссе..." - "2*2 - сколько? четыре" - ой... вы уже и ответили досрочно... и помогут этим клоунам не обосраться всухую. да... эти,... говно-кони и немытые: этот профиль снова забанят - так что мне пофиг на ваш ной в комментах и ваши минусы - нойте и целуйте друг-другу)))
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