Клопп: «Поначалу я был единственным, кто верил в силу «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями накануне финального матча Лиги Европы против «Севильи».

«Моя команда добралась до финала, потому что я был уверен в мастерстве этих футболистов. Поначалу я был единственным таким человеком, теперь о нашей силе знает чуть больше людей. И я чувствую себя очень хорошо, зная, что они заслужили право сыграть в финале. Рад, что парни смогли показать, как они сильны. У нас теперь есть отличный шанс сделать большой шаг вперед.

Все мы знаем, о чем мечтают наши болельщики. Понимаем, как сильно они хотят победы в завтрашнем финале. Наши поклонники подавали нам отличный пример – и дома, и на выезде, они путешествовали за нами по всей Европе! Конечно, мы очень хотим воплотить их мечту в реальность. Обещаю: мы сделаем для победы все возможное. Но проблема в том, что и «Севилья» поступит точно так же.

Надо сыграть организованно и контролировать происходящее на поле. Нужно быть достаточно терпеливыми и дождаться того самого шанса. В финале надо быть готовым к ошибкам, ведь на тебя смотрит весь мир. Футбола без ошибок не существует. Но важно правильно принять следующее решение», – сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Севилья» состоится в среду, 18 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени.