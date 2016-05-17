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    Воронин: «Возможно, что Кокорин отправит «Динамо» в ФНЛ»

    Бывший игрок «Динамо» Андрей Воронин поделился размышлениями о матче 30-го тура РФПЛ между московским клубом и «Зенитом». Напомним, перед последней игрой чемпионата «Динамо» находится на 14-й строчке в зоне переходных матчей.

    – Даже неважно, как будет играть «Зенит». Видно, что футболисты «Динамо» находятся в панике. Давно не побеждают, пропала уверенность, настроения нет. Почитал болельщиков бело-голубых в социальных сетях. Мне, прежде всего, жалко именно их. Люди на протяжении долгих-долгих лет мечтали о чемпионстве, а сейчас реально боятся, как бы динамовцы вообще не вылетели в первую лигу. Такой клуб точно этого не заслуживает. Но, к сожалению, сейчас мы пожинаем последствия того, что происходило в «Динамо» на протяжении трех-четырех лет.

    – А как вам такой сюжет. В субботнем матче роковой гол в ворота «Динамо» забивает Кокорин и отправляет команду в ФНЛ?

    – Вы знаете, все может быть… Это футбол. Я тоже забивал своим бывшим командам. Кокорин сейчас выступает за другую команду, зарабатывает там деньги, должен приносить пользу «Зениту». Так что все реально. И Юсупов, например, может забить. Просто сейчас от «Динамо» мало что зависит. Нужно смотреть, как «Уфа» сыграет со «Спартаком», а «Мордовия» с «Локомотивом». Дай бог, чтобы бело-голубые каким-то образом победили питерцев и избежали «стыков».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2016 20:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13

      mikosva 18 мая 2016, 13:38

      ставлю на Динамо 3-2

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 мая 2016, 06:31

      У Динамо одна надежда -- это техническое поражение Зениту.
      Придумают чего-нибудь: нарушение регламента, болельщики и т.д .

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 мая 2016, 02:09

      Да пожалеет он их.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 мая 2016, 01:56

      Верим в динамо все будет хорошо надеемся на лучшее ;-)

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 17 мая 2016, 23:18

      Милллер и Ротенберг решат кто выиграет и сколько это стоит. Зениту очки не нужны, а Динамовцам важны.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > КАРАТ 17 мая 2016, 23:43

      Ротенберг теперь детства за Ростов болеет ))

      2
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      Рейтинг: -90

      Raider26 17 мая 2016, 23:14

      я думаю они в стыковых ещё сыграют. Спартачи и Локо победят

      1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 17 мая 2016, 20:09

      Нашли крайнего,проще всего свалить на Кокорина

      -2
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