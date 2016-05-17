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    Левченко: «Нет ничего плохого в том, что Слуцкий совмещает должности»

    Бывший игрок сборной Украины и подмосковного «Сатурна» Евгений Левченко не видит ничего плохого в том, что Леониду Слуцкому приходится совмещать должность наставника сборной России с должностью наставника ЦСКА.

    – Как поступить Леониду Слуцкому: уходить из ЦСКА, продолжать совмещать?

    – Леонид Викторович довольно неплохо совмещает посты. Будущее зависит от нескольких факторов: хочет ли он сам совмещать должности, и может ли он делать это на протяжении большого количества времени, чтобы при этом его работа не отражалась негативно ни на ЦСКА, ни на сборной России. Немаловажно, что он находится в гуще событий, следит за футболистами. Если факторы складываются, нет ничего плохого в совмещении.

    Полностью интервью с Левченко можно увидеть тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2016 11:20
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